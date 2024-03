Cruzeiro negocia compra de Matheus Pereira

O Cruzeiro confirmou que iniciou negociações com o Al Hilal, da Arábia Saudita, para adquirir o meia Matheus Pereira. O diretor executivo de futebol do clube, Pedro Martins, expressou otimismo em alcançar um acordo.

“Estamos em várias conversas. Acredito que progrediremos bem, embora não seja possível confirmar nada ainda. As negociações envolvem questões de pagamento e acerto com o jogador. No entanto, vejo um comprometimento positivo de todas as partes”, declarou Pedro Martins em uma coletiva de imprensa.

Na semana passada, representantes do Cruzeiro se reuniram com dirigentes do Al Hilal, na Arábia Saudita. Ronaldo Fenômeno e o CEO do clube mineiro, Gabriel Lima, discutiram a situação com a diretoria saudita. O valor dos direitos econômicos de Matheus Pereira é superior a R$ 60 milhões.

Pedro Martins mencionou que a conclusão do acordo também depende da vontade do próprio Matheus Pereira. A divisão dos salários do jogador entre os clubes precisa de acerto, e o Cruzeiro está buscando alternativas para viabilizar a compra do jogador.

“Estamos mantendo conversas constantes. A contratação, desde o começo, foi complexa. Envolveu negociações com o Al Hilal, a equipe do jogador e o próprio atleta. Estamos em diálogo frequente com o Al Hilal, assim como com o jogador e sua equipe. A vontade do jogador também é um aspecto importante, pois ele precisa se esforçar para que a transferência definitiva ocorra”.

