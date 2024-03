Japão vence mais uma nas Eliminatórias da Ásia para a Copa

O Japão fez um gol no primeiro ataque. Mas ficou neste magro 1 a 0 no duelo contra a Coreia do Norte, nesta quinta-feira (21/3), pela primeira rodada da terceira fase das Eliminatórias para a Copa de 2026. O jogo foi no Estádio Nacional, em Tóquio. Porém, se o resultado foi um pouco decepcionante, ao menos leva a seleção nipônica aos nove pontos, disparada no Grupo B e perto de avançar de fase. Está à frente da Síria (4 pontos), dos norte-coreanos (3) e de Mianmar (1). Tanaka, jogador do Fortuna Dusseldorf-ALE, fez o gol.

O Japão começou muito bem. Afinal, antes do primeiro minuto já tinha obrigado o goleiro Kang fazer boa defesa. Aos dois, Doan, jogador do Freiburg-ALE, deu ótima assistência para Tanaka abrir o placar. Parecia um jogo tranquilo, com os japoneses mantendo a posse e fazendo as jogadas mais perigosas. Porém, as finalizações não estava apuradas e o placar ficou no 1 a 0 no primeiro tempo. Veio a etapa final e o Japão voltou displicente e começou a dar oportunidades para os norte-coreanos, que tiveram pelo menos duas boas oportunidades para chegar ao gol. No fim, o Japão teve 60% de posse e 12 finalizações contra seis dos rivais.

Veja aqui a tabela das Eliminatórias da Ásia

Japão perto da vaga

Na próxima rodada, o Japão voltará a enfrentar os norte-coreanos, mas desta vez na casa do rival, em Pyongyang, no Kim Il-sung, na terça (26/3). Uma nova vitória classificará os japoneses antecipadamente para terceira fase das Eliminatórias. Vale citar que os dois primeiros de cada um dos nove grupos desta segunda fase avançam. A fase 3 terá três grupos de seis seleções e as duas primeiras de cada um deles se classificam para a Copa. Mas quem não avança direto à Copa ainda têm chance de disputar o Mundial através de uma repescagem em duas fases e um playoff. Como o regulamento da Eliminatória da Ásia é bem complexo, veja um resumo abaixo:

1 – Fase 1 das Eliminatórias da Ásia: 20 seleções (já encerrado)

Foram seleções do continente com os piores rankings da Fifa. Após dez mata-matas de ida e volta, os vencedores avançaram de fase.

2 – Segunda fase: 36 seleções (26 pré-classificadas e 10 que avançaram da primeira fase) – Em andamento

São 9 grupos de 4. Jogam em turno e returno e os dois primeiros colocados se classificam para a terceira fase. Estes grupos, com o fim da primeira fase, estão definidos:

A: Qatar, Kuwait, Índia e Afeganistão

B: Coreia do Norte, Japão, Síria e Mianmar

C: Coreia do Sul, Singapura, Tailândia e China

D: Omã, Malásia, Quirguistão e Taiwan

E: Uzbequistão, Irã, Hong Kong e Turcomenistão

F: Vietnã, Iraque, Indonésia e Filipinas

G: Arábia Saudita, Jordânia, Paquistão e Tadjiquistão

H: Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Iêmen e Nepal

I: Austrália, Líbano, Palestina e Bangladesh

3- Terceira fase: 18 seleções



São 3 grupos de 6. Jogam em turno e returno em seus grupos. Os dois primeiros avançam para a Copa do Mundo. Mas aqueles que terminarem em terceiro e quarto vão para a repescagem.

4 – Repescagem: 6 seleções

São divididas em 2 grupos de 3. O campeão de cada grupo da repescagem vai à Copa. Mas os segundos colocados ainda têm uma chance final: jogam um playoff asiático.

5 – Playoff asiático – 2 seleções

As seleções que terminaram em segundo lugar de seus grupos da repescagem jogarão em turno e returno em novembro de 2025. Dessa forma, quem vencer jogará o playoff final contra seleções das outras confederações da Fifa. Enfim, deste playoff final sairá os dois últimos classicados para a Copa.

