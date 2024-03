Welington fica cada vez mais longe do São Paulo. Seis clubes monitoram

O São Paulo ainda insiste na renovação de contrato de Welington. O lateral-esquerdo tem contrato com o clube até o final desta temporada, mas ainda não chegou a um denominador comum para estender o seu vínculo. Contudo, as conversas entre as duas partes estão estagnadas e caminham para uma saída do jogador do Tricolor Paulista.

O staff do atleta já recebeu contato de ao menos seis clubes brasileiros, interessados na contratação do jogador. O Internacional é quem mais avançou nas conversas e observa de perto a situação do jogador. O Botafogo também sondou o lateral-esquerdo.

Até aqui, o Tricolor Paulista já realizou duas propostas para estender o vínculo com Welington, mas não agradou o jogador e seu empresário. Além disso, o agente não tem gostado da postura do São Paulo, nem da composição financeira e gatilhos oferecidas pelo clube. Por ser cria de Cotia e ter muitos anos dentro do Soberano, o staff gostaria de uma valorização salarial para o lateral-esquerdo.

Aliás, a questão salarial é a que emperra as conversas. Welington gostaria de ficar no São Paulo, mas espera ser valorizado no meio do processo. Ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir do meio do ano.

São Paulo não vai fazer loucuras por Welington

Por outro lado, o São Paulo não pretende fazer loucuras para manter o lateral. Apesar de ser o titular da posição e o atleta que mais atuou na temporada, o Tricolor entende que não pode gastar uma boa quantia para manter o jogador. O clube deve ir ao mercado atrás de um novo lateral-esquerdo na janela do segundo semestre.

