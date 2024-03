Canais ESPN transmitirão 29 jogos da Data-Fifa. Veja datas e horários

De 21 a 26 de março a ESPN e o Star+ exibirão uma série de jogos da data-Fifa. Seleções como Argentina, Portugal, França, Noruega e Espanha estão entre os destaques da programação. Mas há selecionados menos cotados que o fã do futebol pode acompanhar. Um exemplo, o curioso duelo entre San Marino x St Kitts e Nevis (210º e 147º do ranking da Fifa, espectivamente). Confira abaixo as transmissões de amistosos da ESPN e Star+ durante a data Fifa:

Jogos da ESPN e Star+ na Data-Fifa

Quinta-feira (21/3)

14h – Chipre x Letônia – Star+

14h -Belarus x Montenegro – Star+

15h – Malta x Eslovenia – Star+

16h45 – Portugal x Suécia – ESPN/Star+

Sexta-feira (22/3)

11h30 – Macedonia do Norte x Moldova – Star+

13h00 – Azerbaijão x Mongolia – Star+

16h40 – Romenia x Irlanda do Norte – ESPN 4/Star+

16h45 – Albania x Chile – Star+

16h45 – Hungria x Turquia – Star+

17h30 – Espanha x Colombia – ESPN/Star+

21h0 – Argentina x El Salvador – ESPN 4/Star+

Sábado (23/3)

14h – Irlanda x Bélgica – Star+

14h – Eslováquia x Austria – ESPN/Star+

16h – Dinamarca x Suíça – ESPN/Star+

Domingo(24/3)

16h45 – San Marino x St Kitts e Nevis – Star+

Segunda-feira (25/3)

13h – Azerbaijão x Bulgaria – Star+

14h – Montenegro x Macedonia do Norte – Star+

Terça-feira (26/3)

14h – Letônia x Liechtenstein – Star+

14h55 – Noruega x Eslováquia – ESPN 3/Star+

15h – Malta x Belarus – Star+

15h – Hungria x Kosovo – Star+

16h – Rep Tcheca x Armenia – Star+

16h15 – Dinamarca x Ilhas Faroe – Star+

16h40 – Irlanda x Suíça – Star+

16h45 – Escócia x Irlanda do Norte – Star+

16h45 – Eslovênia x Portugal – Star+

17h – França x Chile – ESPN/Star+

21h30 – Honduras x El Salvador – Star+

23h55 – Argentina x Costa Rica – ESPN/Star+

