Bruno Guimarães valoriza duelos com europeus e compara Dorival e Diniz : ‘Bem diferentes’

Na preparação para a última Copa, uma das críticas era a falta de jogos do Brasil contra as grandes seleções europeias, em virtude do intenso calendário, ainda mais com a criação da Nations League. Diante disso, Dorival Júnior terá logo em seus dois primeiros desafios seleções campeãs do mundo: Inglaterra, no dia 23, às 16h (de Brasília), e Espanha, dia 26, às 17h30 (de Brasília). Bruno Guimarães também ressaltou a importância de enfrentar as maiores seleções do Velho Continente na preparação para a Copa América.

“São dois grandes testes, apesar de ser a primeira semana do professor Dorival, nossa primeira semana com ele. Estamos mudando alguns conceitos que estávamos empregando aqui, tentando entender algumas ideias que ele trouxe. Os adversários são dois grandes estádios, jogos e seleções”, disse.

“Temos que aproveitar ao máximo o tempo que temos para botar em prática o que estamos fazendo com o professor. De fazer o jogo de acionar os pontas. Enfim, vamos formar um grande time e estamos confiantes nas condições de um para um. sabemos que temos grandes jogadores e estamos confiantes. Importante jogador contra times de ponta, ainda mais agora perto da Copa América”, enaltece.

Diferenças entre Dorival e Diniz

Após um dos piores anos de sua história, com derrotas, um empate e apenas três vitórias em nove partidas, o Brasil projeta um recomeço com Dorival Júnior. Assim, Fernando Diniz foi o comandante interino na última temporada, porém a entidade não conseguiu finalizar o acordo com Carlo Ancelotti. O italiano optou por renovar com o Real Madrid, e a confederação decidiu não dar sequência ao trabalho do treinador do Fluminense.

Diante disso, Bruno Guimarães comparou o estilo do antigo treinador com Dorival, que classificou como ‘completamente diferentes’, apesar de serem bastante ofensivos. Além disso, o jogador ressaltou que a Seleção Brasileira não perdeu seu prestígio, mesmo com o momento conturbado que vive nas Eliminatórias e com a troca de treinador.

