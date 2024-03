Hulk usa redes sociais para mandar recado a Felipão

Atacante do Atlético, Hulk reagiu à demissão do técnico Luiz Felipe Scolari, comunicada pelo Galo na quarta-feira (20). O atleta agradeceu o período que o treinador passou com o elenco.

“Máximo respeito ao professor Felipão, o qual tive a honra e o privilégio de trabalhar em dois momentos da minha carreira! Gratidão por tudo que você representa como treinador e acima de tudo como ser humano. Você é gigante!!! Deus te abençoe sempre”, publicou Hulk.

Afinal, o Atlético não foi o primeiro local de trabalho que Hulk compartilhou com Felipão. Eles também estiveram juntos na Seleção Brasileira, entre 2013 e 2014. Aliás, o camisa 7 do Galo disputou a Copa do Mundo do Brasil junto com o treinador.

No período no Atlético, Hulk fez 15 gols sob o comando de Felipão. O treinador chegou ao Galo para substituir Eduardo Coudet, teve passagem conturbada, com vários problemas com torcedores e até situações internas. No entanto, a sequência de vitórias na reta final do Brasileirão de 2023, com a disputa do título, permitiu sequência do treinador na atual temporada. Porém, as partidas ruins no Campeonato Mineiro determinaram a demissão do técnico.

Aliás, na terça-feira (19), surgiu a informação que Felipão “surtou” no vestiário do Estádio Independência, após a derrota do Atlético para o América, por 2 a 1, no último domingo (17), pelo jogo de volta da semifinal do Mineiro. A informação divulgada pelo jornalista Domenico Bhering, ex-diretor de comunicação do clube. Felipão estaria bastante irritado. Ele teria xingado torcedores e até a própria instituição.

O Atlético, afinal, ainda não anunciou outro técnico para a vaga. Enquanto isso, o auxiliar da comissão técnica fixa, Lucas Gonçalves, comanda os trabalhos na Cidade do Galo.

O Bicudo terá, no fim de março, o início da disputa das finais do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro. Para a vaga, o clube trabalha com algumas possibilidades e tem no argentino Gabriel Milito o foco para contratação. As partes, aliás, já estão conversando.

