Tite indica Flamengo ofensivo na Libertadores: ‘Tem DNA criativo’

A consistência defensiva é uma marca do Flamengo de Tite em 2024. Afinal, sofreu apenas um gol nas 13 partidas até aqui da temporada. Mesmo com esse histórico positivo, o treinador sinaliza que vai buscar um equilíbrio na equipe. Isso porque o comandante indicou, em entrevista à Conmebol, que planeja um Rubro-Negro ofensivo na Libertadores.

“Uma equipe que só se defende e prima por não tomar gol vai perder. Uma equipe que desequilibradamente busca só fazer gol e abre mão de ser consistente e organizada vai perder. Ou tem muito mais chances de perder. Quando ela consegue estabelecer um ponto de equilíbrio nessas duas situações, aí sim vejo uma grande equipe”, esclareceu o técnico.

“Então eu não vou tolher a capacidade criativa de uma equipe que tem um DNA criativo. E mesmo do Corinthians, se você pegar, o saldo dela com jogadores agressivos e criativos, então é equilíbrio. É desafiador eu estar equilibrado no meu dia a dia”, acrescentou Tite.

O time da Gávea se encontra no Grupo E ao lado do Bolívar (BOL), Millonarios (COL) e Palestino (CHI). A estreia na principal competição de clubes na América do Sul é diante do adversário colombiano. O embate vai ocorrer no dia 2 de abril, no estádio El Campín, em Bogotá. Outro obstáculo que os comandados de Tite terão que enfrentará é a altitude superior aos 2.600 metros.

Frequência do Flamengo em finais da Libertadores

Na atual temporada, o Flamengo entra na briga pelo tetracampeonato da Libertadores. Afinal, conquistou a América em 1981, 2019 e 2022. Além disso, o time esteve presente na decisão do torneio em três das últimas cinco edições. Com relação ao técnico Tite, ele almeja seu segundo troféu da competição, pois venceu com o Corinthians em 2012. Na oportunidade, aliás, o comandante também venceu o Mundial de Clubes sobre o Chelsea.

