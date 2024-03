Palmeiras treina visando a semifinal, com ‘vestimenta especial’

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Novorizontino, na próxima quinta-feira (28), às 21h35, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. Contudo, na manhã desta quinta-feira (21), o treino do Verdão teve uma novidade. Afinal, os atletas usaram meias coloridas, em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down.

A iniciativa de usar meias coloridas trocadas é passar a mensagem de que o diferente também é legal e divertido. Além disso, promove o debate sobre inclusão. Aliás, o treino foi fotografado por três integrantes com Síndrome de Down, que fazem parte do projeto Galera do Click. Eles também forneceram conteúdos para a rede social do clube.

Desse modo, os alunos receberam conselhos e dicas do fotógrafo alviverde Fabio Menotti e acompanharam o treino dos jogadores, que durou cerca de uma hora e meia. Aliás, a atividade contou com quase todo o elenco no gramado. Apenas Dudu, Bruno Rodrigues e Gustavo Gómez, em tratamento de lesões, cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Palmeiras se prepara para a semifinal do Paulistão

O Verdão visa a semifinal do Campeonato Paulista. A equipe de Abel Ferreira encara o Novorizontino por um lugar na final. As equipes já se enfrentaram na primeira rodada do Estadual e empataram em 1 a 1. Agora, o Alviverde encara o Tigre, no Allianz Parque, que liberado pela Federação Paulista para receber jogos novamente.

