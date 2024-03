Botafogo pode ter mais cinco inscritos na fase de grupos da Libertadores

O Botafogo está classificado para fase de grupos da Libertadores e ainda pode inscrever cinco jogadores alvinegros na competição. Assim, Raul e Óscar Romero, reforços recém-contratados do clube para 2024, devem ser inseridos na lista alvinegra.

Lista do Botafogo

O Botafogo, por outro lado, conta com uma baixa para fase de grupos da Libertadores. Afinal, Victor Sá, que estava inserido na lista, acabou sendo transferido ao Krasnodar, da Rússia. O atacante disputou os primeiros jogos do Campeonato Carioca, mas desejava respirar novos ares e sair do Brasil.

O clube ainda tem vagas para serem preenchidas na lista. Afinal, além de Raul e Óscar Romero, ainda faltam três jogadores alvinegros para serem inscritos na competição. A tendência é que Fábio Matias preencha estas lacunas com novos reforços ou com joias da base alvinegra.

A estreia do Glorioso na Libertadores está marcada para dia 3 de abril, diante do Júnior Barranquilla, às 19h (Horário de Brasília), no Nilton Santos. Aliás, os outros adversários do grupo são LDU e Universitário. O clube alvinegro atualmente conta com 45 inscritos para disputa da competição.

Inscritos para fase de grupos da Libertadores

Goleiros – Cristiano, Gatito Fernández, Igo Gabriel, John e Lucas Barreto

Laterais – Damián Suárez, Hugo, Marçal, Mateo Ponte e Rafael

Zagueiros – Alexander Barboza, Bastos, Jefferson Maciel, Kawan*, Lucas Halter, Luis Segovia e Pablo

Volantes – Danilo Barbosa, Gregore, Kauê, Kayque, Marlon Freitas, Newton, Patrick de Paula, Rhuan* e Tchê Tchê

Meias – Bernardo Valim*, Diego Hernández, Eduardo, Jacob Montes e Raí

Pontas – Emerson Urso, Jeffinho, Júnior Santos, Luiz Henrique, Rafael Lobato, Sapata, Savarino, Victor Sá e Yarlen

Atacantes – Janderson, Kayke Queiroz, Lucas Vargas, Matheus Nascimento e Tiquinho Soares.

