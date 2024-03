Richarlison não treina, e Dorival mantém sigilo total sobre escalação da Seleção

O atacante precisou superar recentemente uma lesão no joelho direito, que o afastou dos jogos do Tottenham por quase um mês. Ele voltou a atuar pela equipe no último sábado, mesmo com apenas dez minutos frente ao Fulham, pela Premier League.

De acordo com a CBF, o motivo pelo qual Richarlison não participou da atividade no gramado foi o controle de carga. Desse modo, o Pombo deve ficar como opção no banco para o clássico entre as seleções.