Bruno Guimarães compara futebol inglês ao brasileiro: ‘Buscam nossos jogadores’

Após um período conturbado nas Eliminatórias, o Brasil volta a campo neste sábado (3), às 16h (de Brasília), para medir forças em amistoso com a Inglaterra, em Wembley. Em coletiva de imprensa, Bruno Guimarães falou sobre a grande geração inglesa, porém ressaltou que apesar de levarem vantagem na estrutura, o futebol brasileiro leva vantagem na qualidade.

“Em nível de estrutura, não tenho dúvida que são mais fortes, o campo, a organização, o jeito que joga, a visibilidade. Mas em nível de jogadores, acho que não. Eles buscam muitos jogadores nossos na base, já querem trazer desde cedo jogadores sul-americanos para cá. Em nível de estrutura eles estão um passinho à frente, mas em questão de talento eu não consigo ver isso. Óbvio que eles têm grandes jogadores, respeitamos, mas aqui também temos ótimos jogadores”, explicou.

“Onde o Brasil estiver será favorito, por toda sua história, os grandes jogadores que teve, tudo o que representa em nível mundial. A seleção brasileira nunca vai perder prestígio. Eles (ingleses) não veem a hora de jogar contra o Brasil: “Caramba, será um grande jogo”, disse.

“Eles estão querendo muito jogar esse jogo, assim como a gente. O prestígio da seleção brasileira jamais vai perder, são cinco mundiais, vamos em busca do sexto. É um projeto novo, estamos reformulando nossa seleção, acredito que ainda vamos dar muitos frutos pela frente”, completou.

Wembley, templo do futebol

Durante a coletiva, o meio-campista também exaltou a importância da Seleção enfrentar equipes do alto escalão do Velho Continente, como Inglaterra e Espanha. Além disso, o jogador exaltou a chance de voltar à Wembley, onde foi vice-campeão da Carabao Cup, com a camisa do Newcastle , diante do Manchester United.

“Para mim é especial, estive lá na temporada passada na final da Carabao Cup, infelizmente perdemos para o Manchester United. Me lembra até um pouco, por eles falarem, do Maracanã. De ter um sentimento especial, o melhor estádio, ter toda essa história, o campo é um tapete, vai ajudar bastante o espetáculo. São dois países gigantes, com muito bons jogadores, um palco especial. A gente espera ir lá, jogar bem e conseguir a vitória”, ressaltou

“Para eles (ingleses) é também a realização de um sonho. Eu jogo com o Gordon, também com o Tripier, que também é convocado normalmente, mas está machucado e por isso não foi convocado. Desde que saiu o amistoso eles falaram: “caramba, mal posso esperar, em Wembley”. Wembley é como se fosse o Maracanã para a gente, todos os ingressos se esgotaram rápido. Essa geração tem o potencial de ser a geração de ouro, tem muito talento, grandes jogadores. Acho que vai ser um grande jogo, apesar de ser amistoso todo mundo quer ganhar. Para os amantes do jogo será um grande espetáculo”, concluiu.

