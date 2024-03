Portugal x Suécia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Nesta quinta-feira (21/3), às 16h45 (de Brasília) no Estádio Afonso Henriques, em Guimarães, a seleção de Portugal faz um amistoso contra a Suécia. É a primeira partida das seleções nesta data-Fifa. Afinal, depois, nesta segunda-feira (26) os suecos receberão a Albânia em Solna e na terça (26), os patrícios visitam a Eslovênia em Liubliana.

Este amistoso tem a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a tranmissão às 16h (de Brasília), com um esquenta que trará todas as informações mais quentes do mundo do futebol. E com a bola rolando,