Diretor Alexandre Mattos deixa o Vasco; Lúcio Barbosa dará coletiva

Fim da linha para Alexandre Mattos no Vasco. Segundo o portal “Ge”, o diretor executivo de futebol foi demitido do Cruz-maltino, nesta quinta-feira (21).

O próprio Vasco anunciou que CEO da SAF do clube, Lúcio Barbosa, dará uma entrevista coletiva nesta quinta, às 16h (de Brasília), no Hotel Hilton, da Barra da Tijuca, para explicar a situação.

Mattos fora anunciado ainda em dezembro de 2023 para um contrato de dois anos com o time carioca. Por mais de uma oportunidade, porém, o agora ex-executivo declarou insatisfação com os processos dentro da Vasco SAF.

Nas vezes em que aparecia em coletivas de apresentações de atletas contratados, Mattos respondia à perguntas de jornalistas em tom de cobrança.

A crise começou a ficar mais em evidência após a eliminação para o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, no último domingo (17). Após receber críticas, o executivo usou as redes sociais para respondê-las, o que não teria sido bem visto por funcionários da 777 Partners, empresa que detém 70% da SAF vascaína.

