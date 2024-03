Com 12 gols em 15 jogos, Júnior Santos vive um momento especial no Botafogo em 2024. No entanto, os primeiros meses do atacante não foram positivos. O camisa 11 era apelidado de bagre por muitos torcedores e levou um tempo para se destacar no clube.

“No começo eu levei na brincadeira, porque eu sei o que represento. Depois ficou algo folclórico. Eu tinha que jogar bem todos os jogos. Eu não podia errar um passe, estar em um dia ruim. Todo jogo era craque ou bagre. No começo eu achei resenha um pouco. Eu achava que algumas pessoas não me davam o valor devido. Porque eu trabalho, me esforço e jogo bem”, disse Júnior Santos ao Botafogo Podcast.

LEIA MAIS: Botafogo pode ter mais cinco inscritos na fase de grupos da Libertadores

Apelido de ‘jacaré’ no Botafogo

Além dos gols marcados e da boa fase em 2024, Júnior Santos também se notabiliza pela personalidade leve e pelo carisma único. O atacante, dessa forma, recebeu muitos apelidos carinhosos nos últimos meses. No entanto, um deles ficou marcado pelo elenco alvinegro: “jacaré”.

O apelido se tornou febre no vestiário alvinegro. Até Bruno Lage, ex-treinador do clube, se referiu ao atacante como “jacaré” durante uma entrevista coletiva. O que muitos não sabem é que Tiquinho Soares, atacante do time, teve participação direta na criação do nome.

“Ele (Tiquinho) falou que eu tinha que arrumar uma comemoração, para não fazer gol e ficar comemorando de qualquer jeito. Aí eu falei: “Ó Tiquinho, a minha comemoração” e aí surgiu o apelido”, revelou Júnior Santos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Júnior Santos relembra início no Botafogo e revela origem do apelido de ‘jacaré’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.