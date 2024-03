Presidente da Caixa sobre negociação com o Flamengo pelo Gasômetro: ‘Fase preliminar’

Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal, falou sobre o interesse do Flamengo em construir o seu estádio no Gasômetro. Além de enaltecer o terreno, ele detalhou o andamento das conversas. Recentemente o clube carioca apresentou o projeto do estádio.

“Estamos em fase preliminar para encontrar os termos de interesse comum. A área desejada, do Gasômetro, no centro urbano do Rio de Janeiro, é muito bem localizada. Nós temos alguns parâmetros porque a Caixa administra um fundo de investimento, onde há o chamado Cepac [Certificado de Potencial Adicional de Construção], e há uma relação direta entre o valor do Cepac e o metro quadrado. É uma conta aritmética”, disse Carlos Vieira.

Posteriormente, ele foi questionado se há a possibilidade de um desfecho até o fim deste ano.

“Eu acredito que sim”, afirmou, sucintamente.

Reunião entre Flamengo e Caixa

No sábado (09/03), houve uma reunião na Gávea entre Rodolfo Landim e Carlos Vieira, presidentes de Flamengo e Caixa, respectivamente. Aliás, Marcos Bodin, que é sócio do clube e tem experiência com mercado financeiro, também esteve presente na conversa.

O clube explicou seus pontos e saiu otimista da reunião. Afinal, os dirigentes rubro-negros acreditam que este projeto pode ser benéfico para Caixa. Além disso, é uma forma de revitalizar uma área central e importante do Rio de Janeiro.

A área do Gasômetro é um desejo antigo do clube carioca. O local é de um fundo de investimentos da Caixa e está avaliado em cerca de R$ 250 milhões. A diretoria rubro-negra ainda não formalizou nenhuma proposta pelo terreno.

