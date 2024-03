Saka é cortado da seleção da Inglaterra e será desfalque contra o Brasil

Bukayo Saka está cortado da lista da Inglaterra nesta Data Fifa e será desfalque para o amistoso contra a Seleção Brasileira. A seleção inglesa emitiu um comunicado na tarde desta quinta-feira (21) e afirmou que o atacante retornará para o Arsenal para seguir o tratamento de uma lesão no joelho.

O jogador de 22 anos não conseguiu se recuperar a tempo de uma contusão no joelho e deixou a delegação da Inglaterra nesta quinta-feira. Os ingleses, no entanto, afirmaram que o técnico Gareth Southgate não irá convocar um substituto para Saka.

A Seleção Brasileira enfrenta a Inglaterra no próximo sábado (23), às 16h (de Brasília), em Wembley. A partida na capital inglesa marcará a estreia de Dorival Júnior no comando da Canarinho, que volta a campo na próxima terça-feira (26), quando encara a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madri.

Bukayo Saka has left the #ThreeLions camp and returned to his club for continued rehabilitation on an injury he reported to St. George's Park with.

Speedy recovery, @BukayoSaka87!

— England (@England) March 21, 2024