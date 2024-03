Presidente da CBF chega em Londres para amistoso da Seleção

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, chegou em Londres, na Inglaterra, nesta quinta-feira (23). Ele acompanhará a Canarinho no amistoso contra a seleção local no sábado, em Wembley. Após se reunir com o estafe brasileiro pela manhã, ele acompanhou o treino no centro de treinamento do Arsenal, na parte da tarde.

Antes das atividades comandadas por Dorival Júnior, o presidente da CBF visitou as instalações do clube inglês, acompanho de Jason Ayto, diretor esportivo assistente do Arsenal.

Além do amistoso contra a Inglaterra, Ednaldo Rodrigues acompanhará a Seleção Brasileira para a partida contra a Espanha, no dia 26 de março, em Madrid.

