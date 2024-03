Definidas as datas da final do Mineiro entre Atlético e Cruzeiro

Já são conhecidas as datas das finais do Campeonato Mineiro. Nesta quinta-feira (21), a Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou o calendário da grande decisão, que definirá quem será o campeão de 2024: Cruzeiro ou Atlético.

O primeiro jogo será no sábado (dia 30), na Arena MRV, a partir das 16h30 (de Brasília). Acordo entre as equipes firma que a partida terá apenas a presença de torcedores atleticanos.

Já a volta será no Mineirão, no domingo (7 de abril), às 15h30. Tal qual na ida, a partida de volta contará apenas, então, com a presença da torcida de um clube. Mas, desta vez, só os cruzeirenses poderão comparecer ao estádio.

Importante salientar, aliás, que o Cruzeiro tem vantagem na final por ter tido melhor campanha na fase inicial. A Raposa joga por dois empates ou por igualdade no saldo de gols na soma das duas partidas. Dessa forma, não há possibilidade da decisão ir para os pênaltis.

O Atlético é o maior campeão mineiro, com 48 conquistas. Se vencer em 2024, chegará ao quinto título consecutivo. Já o Cruzeiro não sabe o que é ser campeão estadual desde 2019.

