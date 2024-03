Tudo mudou! Inglaterra bate Brasil em valor de mercado das atuais seleções

Conforme se aproxima o amistoso entre Inglaterra e Brasil, as comparações sobre o futebol nos dois países ganha força. Ao comentar sobre o tema em coletiva no hotel que recebe a Seleção Brasileira, Bruno Guimarães apontou diferença de estrutura, e não de nível dos jogadores.

Para o meio-campista, apenas a engrenagem que movimenta a Premier League já coloca os ingleses em um patamar absoluto nos tempos modernos.

“Buscam muitos nomes nossos cada vez mais novos, mas em estrutura estão um passo na frente. Claro que eles têm grandes jogadores, mas também temos”, afirmou o brasileiro do Newcastle.

Mas a comparação não fica restrita às ligas nacionais ou até mesmo aos clubes. Assim, o Jogada10 apresenta distinções quanto ao “valor de mercado” de ambas as seleções. E o futebol mais visto do planeta desbanca com sobras o brasileiro, algo impensável na década passada.

Para efeitos de comparação, o Transfermakt atribui o valor de mercado da Seleção Brasileira em 689 milhões de euros na Copa de 2014. Já o English Team corresponde a 492 milhões de euros no mesmo período. Nas contas, o selecionado europeu equivalia pouco mais de 70% sobre a formação sul-americana.

Uma década depois, ainda de acordo com o site especializado no assunto, o valor de mercado do escrete Canarinho está em 914 milhões de euros. Por outro lado, os ingleses aparecem com os mesmos 26 jogadores, e o valor ultrapassa 1,4 bilhão de euros.

Mesmo se a lista original da Seleção Brasileira fosse mantida com os 26 nomes – visto os cinco cortes (Ederson, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Casemiro e Martinelli) -, a atual Canarinho teria o valor de quase 1,1 bilhão de euros. Ou seja, entre 30% e 40% a menos do que os ingleses.

Neymar mudaria o cenário?

A avaliação sobre Neymar estima 40 milhões de euros, o que representa apenas 13 atletas do English Team. Atualmente, somente dois jogadores brasileiros estão na faixa dos 100 milhões de euros, o equivalente a R$ 540, 7 milhões, em valor de mercado: Vini Jr e Rodrygo. Por outro lado, a Inglaterra aparece com cinco representantes: Saka, Bellingham, Foden, Rice e Kane.

