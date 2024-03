Diário de viagem: transporte público de excelência e ‘almoço’ no breakfast

Perrengue no segundo dia completo em Londres. É isso mesmo, Joganauta! Graças a algum problema, seja no aplicativo do transporte particular ou na conta em que converti reais em libras, meus pagamentos passaram a não ser aceitos automaticamente.

Assim como na noite da chegada ao aeroporto de Stansted, quando resolvi me locomover de ônibus para hotel (e foram três!), a opção foi o transporte público para fazer a cobertura da Seleção Brasileira.

Apesar da demora para sair de South Harrow, próximo a Wembley, para me deslocar à longínqua Saint Albans, no fim tudo se resolveu. E mais quatro matérias diárias que foram para o ar.

Imaginem um carioca que ficou impressionado com a imensidão do sistema de transporte metroviário de São Paulo… Pois bem. Londres ainda é infinitivamente maior. E isso sem falar dos trens espetaculares. Barato mesmo só o ônibus. Aliás, existe algo barato em libra? Mas esse foi o tema do primeiro dia. Voltemos, portanto, ao assunto central.

Quem pensa em se locomover na capital inglesa e arredores precisa chegar muito estudado sobre as inúmeras possibilidades. Foi exatamente o que eu fiz.

Confira notícias sobre a preparação da Seleção Brasileira na Europa

Chega de transporte… Vamos falar de feijão!

Está vendo essa foto aí em cima? Foi o meu café da manhã. A instrução no breakfast voucher que recebi no ato do check-in diz para apresentá-lo ao recepcionista antes da ida para o espaço reservado ao desjejum. Pasmem. Vocês acreditam que estou indo para o terceiro dia e o plantonista do horário me diz para manter o voucher comigo. Vai entender, né?! Ou será que meu inglês está em rebeldia comigo?

Bom, finalmente cheguei ao feijão. Desta vez, resolvi experimentar o que até então havia recusado. Fui lá e coloquei feijão no prato. Hummm… increíble! Opa… não estou mais na Esopanha. Mudar o chip do idioma. Beans were wonderful!!! E junto de um molho de tomate meio adocicado que deixou o ingrediente principal ainda mais saboroso.

No mais, ovo mexido, salame, briche e abacaxi. Junte a tudo isso um consiste orange juice. Suco de laranja é vida! Tá bom, eu sei que você também viu na foto um sanduíche (na verdade, dois!), nutella, além de uma banana e dois potes de um creme de maracujá excepcional.

Sim, nesta terça passei da conta. Mas quem nunca?!

A quinta-feira marcou o último treino da Seleção Brasileira no CT do Arsenal. Nesta sexta, o grupo fará reconhecimento do gramado de Wembley, palco do amistoso do dia seguinte contra a Inglaterra.

Bora então conhecer mais um super estádio nesse mundo sem fronteiras. Até lá!.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Diário de viagem: transporte público de excelência e ‘almoço’ no breakfast apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.