Itália vence Venezuela em amistoso nos EUA

Em um amistoso no qual erros foram mais relevantes do que os acertos , a Itália venceu a Venezuela por 2 a 1. O jogo desta quinta-feira (21/3) foi no Lockhart Stadium, na Flórida (EUA). Reteguí frez os gols dos italiano e Machís marcou para a Venezuela. Mas o time sul-americano, que equilibrou o jogo e merecia ao menos o empate, ainda perdeu um pênalti, quando o jogo estava 0 a 0.

Primeiro tempo de erros

O jogo começou com uma pixotada. Aos dois minutos, a Itália saiu mal com a bola. Bongiorno acabou fazendo pênalti em Rondón. Porém, o mesmo Rondón chutou para defesa de Donnaruma. Após o susto, a Italia passou a entrar mais no jogo, criando mais, porém, chegando ao gol aos 40 apenas depois de um erro terrível do goleiro venezuelano Romo, que foi sair com a bola e deu no pé de Locatelle. Este passou a Cambiaso. De primeira, mandou para Reteguí marcar. Entretanto, aos 42, foi a vez da Itália retribuir, numa saída de bola, Donnarumma deu no fogo para Bonaventura e este deu de bandeja para o inimigo. Machis agradeceu e deixou tudo igual. Lamentável.

Reteguí garante a vitória

A Itália seguiu fazendo um jogo muito irregular e isso deu a chance para a Venezuela dominar as ações e acumular boas chances. Na melhor, Jhonder Cádiz aproveitou um dos muitos erros de posicionamento de Bonaventura entrou na cara de Donnarumma, que fez defesa espetacular. Contudo, com a entrada do brasileiro naturalizado italiano, a Itália chegou ao segundo gol. Jorginho fez bela jogada saindo da marcação e, pela esquerda, rolou para Reteguí fazer o giro e ensacar o seu segundo gol, aos 36. Placar definido.

