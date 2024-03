Portugal goleia Suécia em amistoso sem Cristiano Ronaldo

Deu Portugal em amistoso contra a Suécia nesta quinta-feira. Em partida realizada na cidade de Guimarães, ao norte lusitano, os comandados de Roberto Martínez golearam os nórdicos por 5 a 2. Rafael Leão, Matheus Nunes, Bruno Fernandes, Bruma e Gonçalo Ramos marcaram para os donos da casa. Viktor Gyökeres e Gustaff Nilson, porém, descontaram para os suecos no Estádio Dom Afonso Henriques.

A partida serviu de preparação para os portugueses visando a Eurocopa 2024, que acontecerá no meio do ano. Os lusitanos, afinal, chegam como um dos favoritos e querem o bicampeonato. A Suécia, por outro lado, apenas cumpre agenda, já que não conquistou a classificação para o torneio de seleções.

Início avassalador

A seleção de Portugal fez grande primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. Aos 23, Rafael Leão pegou rebote de chute na trave e finalizou forte, no ângulo, para abrir o placar. Nove minutos depois, em boa jogada individual, aliás, o luso-brasileiro Matheus Nunes arrancou sozinho e chutou rasteiro para ampliar. Ainda antes do intervalo deu tempo de Bruno Fernandes, sozinho na pequena área, completar passe de Semedo para fazer o terceiro.

Resultado controlado

Na etapa final, com 11 minutos, Bruno Fernandes ganhou dividida no campo de ataque e serviu Bruma, sozinho, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. Na saída de bola, contudo, Gyökeres completou cruzamento rasteiro na pequena área e diminuiu. Aos 15, com mais uma assistência de Semedo, Gonçalo Ramos fez o quinto. Nos últimos lances, entretanto, Nilson fez de cabeça o último da partida em cruzamento de Kulusevski.

Sequência

A seleção portuguesa volta a campo na próxima terça-feira, contra a Eslovênia, em mais um amistoso de preparação para a Eurocopa. A expectativa é de que o astro Cristiano Ronaldo, poupado nesta quinta, seja utilizado. A Suécia, porém, tem compromisso na segunda-feira, contra a Albânia do técnico brasileiro Sylvinho, que estará na Euro.

O post Portugal goleia Suécia em amistoso sem Cristiano Ronaldo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.