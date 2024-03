Na volta de Erika, Corinthians goleia América e assume a ponta do Brasileirão feminino

Apesar de levar um gol logo aos 35 segundos, o Corinthians se recuperou diante do América-MG e goleou o rival por 4 a 1 na noite desta quinta-feira (21/3). O jogo na Fazendinha foi pela segunda rodada do Brasileirão feminino e manteve as Brabas, atuais tetracampeãs nacionais, com campanha 100% e em primeiro lugar. São seis pontos e saldo de seis gols. Duda, Yaya, Mariza e Tarciane marcaram para as corintianas, para alegria dos 4.775 torcedores que foram ao Parque São Jorge (Renda de R$ 72.715,00). Gadu marcou para as mineiras, que com a derrota somam um ponto, em 13º.

O jogo marcou a volta da zagueira Erika, de 36 anos e que desde o fim de 2022 estava se recuperando de lesão no joelho.

“Depois de dois anos estou de volta. Foi difícil, mas me recuperei e vivi uma ansiedade boa para entrar. Estou renascendo de novo”, disse Erika.

Corinthians é de virada

O jogo já começou com um gol. Com 30 segundos, Gadu recebeu pela direita e mandou uma bomba que bateu no travessão antes de entrar, Um belo gol que teve pouco tempo de celebração para as mineiras. Afinal, aos dois minutos as Brabas empataram num chute de fora da parea., Na pressão, o Corinthians foi acumulando chances. Mas só foram virar aos 40, com Yayá numa bola que roçou na defesa americana antes de entrar.

No segundo tempo, com a entrada da zagueira Erika, que desde o fim de 2022 estava fora de combate por causa de uma lesão no joelho direito, o Corinthians matou o jogo com dois gols muito parecidos, de bola parada. Aos cinco, a veterana Tamires, 100% recuperada de lesão, cobrou escanteio da direita na cabeça de Mariza. Aos 16, Tamires bateu novo escanteio da direita e Tarciane concluiu de cabeça. Com 4 a 1, o Corinthians manteve uma boa pegada, mas sem ampliar o placar.

