Banda canadense usa camisas de Flamengo e Fluminense em vídeo

A banda canadense Simple Plan homenageou os fãs brasileiros em um vídeo publicado nas redes sociais. Após o festival “I Wanna Be Tour”, o grupo utilizou uma versão funk do hit Welcome to My Life para agradecer. E as camisas de Flamengo e Fluminense roubaram a cena.

No início, o baterista Chuck Comeau aparece utilizando a camisa grená do Fluminense de 2012, terceiro uniforme da época. Na sequência, ele usa a atual camisa principal do Flamengo, enquanto o guitarrista Sébastien Lefebvre veste a camisa tricolor de 2022.

No início de março, o Simple Plan realizou um show solo em São Paulo, antes de participar do festival I Wanna Be Tour, entre os dias 2 e 10 de março. O evento, aliás, aconteceu em várias cidades brasileiras, incluindo Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Dentro de campo, o Flamengo se prepara para a final do Campeonato Carioca 2024, diante do Nova Iguaçu, que começará a ser disputada no dia 30. O Fluminense, porém, só volta a campo no dia 3 de abril, na estreia pela Libertadores, fora de casa. O adversário será o Alianza Lima (PER). Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

