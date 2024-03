Barra vira pra cima do Criciúma e abre vantagem no catarinense

O Barra venceu Criciúma de virada por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (21), pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Catarinense. O jogo aconteceu no Estádio Gigantão das Avenidas. em Balneário Camboriú. O Tigre abriu o placar com Claudinho. Contudo, logo no início do segundo tempo, Marcelinho e Wesley Matos viraram e deram a vitória à equipe anfitriã.

As duas equipes voltam a se enfrentar neste domingo, às 16h, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. A vitória no jogo de ida dá ao Barra a vantagem do empate para se classificar à final da competição. O adversário na decisão será o vencedor do embate entre Avaí e Brusque.

O jogo: Barra vira no segundo tempo

A primeira etapa foi do Criciúma. Melhor em campo mesmo atuando como visitante, o time fez o primeiro gol logo aos 13 minutos. Após cruzamento da esquerda de Marcelo Hermes, Claudinho completou de primeira. Até o intervalo, Felipe Matheus, o próprio Claudinho e Higor Meritão desperdiçaram oportunidades que deixariam o Tigre folgado no placar.

O castigo, literalmente, não tardou. Sendo assim, com nove minutos do segundo tempo, o placar estava 2 a 1 para o Barra. Isso porque logo aos 3 minutos, de pênalti, Marcelinho empatou. Seis minutos depois, Wesley Matos, de cabeça, virou o jogo.

Assim como na primeira etapa, o Criciúma empilhou chances desperdiçadas. Além de ter um gol corretamente anulado aos 17 minutos, Rodrigo, aos 26, Barreto e Eduardo Melo, por fim, já nos acréscimos poderiam mudar a sorte da partida.

