Torcida do Grêmio quer Felipão como coordenador técnico

Após a saída de Felipão do Atlético-MG, os torcedores do Grêmio iniciaram uma campanha para trazer de volta o ícone ao clube, desta vez como coordenador técnico. Segundo apurações da GZH sobre a movimentação dos torcedores nas redes sociais, essa iniciativa poderia resultar numa quinta passagem do profissional pelo clube.

Até o momento, entretanto, a proposta não avançou . Os pedidos que surgiram nos últimos dias chegaram aos dirigentes. Estes, todavia, consideram que a estrutura do Departamento de Futebol está sólida no momento.

Grêmio contratou Fernando Lázaro

Em dezembro, o Grêmio anunciou a contratação de Fernando Lázaro, ex-técnico do Corinthians e assistente de Tite na Seleção Brasileira, com o objetivo de reformular processos e contribuir para um desempenho aprimorado no futebol profissional e de base. Lázaro foi designado como Coordenador de Análise e Desenvolvimento.

Inicialmente, o Grêmio não vê a necessidade do cargo de coordenador técnico devido ao trabalho elogiado internamente de Lázaro. Contudo, as portas para alguém com a representatividade de Luiz Felipe Scolari na instituição permanecem abertas.

De acordo com informações da GZH, a relação entre Felipão e Renato Portaluppi, dois dos maiores ídolos do Grêmio, é amistosa. Elogios mútuos foram trocados nos últimos anos, e fotos dos encontros mais recentes foram divulgadas.

“No fundo, eles têm muito carinho um pelo outro”, revela uma fonte próxima a eles.

No entanto, uma possível abordagem do Grêmio dependeria das decisões dos dirigentes. Felipão, que não recebeu consulta a respeito até o momento, já ocupou o cargo de coordenador no Athletico-PR, com Paulo Turra como treinador. Ele permanece em Belo Horizonte após deixar o Atlético-MG. Apesar de não existir contato sobre uma possível colaboração futura, a ideia em si existe.

“Desempenhar esse papel em um clube que ele conhece tão bem e do qual é um torcedor declarado seria muito gratificante”, comentou outra fonte.

Felipão teve quatro passagens pelo Grêmio, sendo a mais destacada na década de 1990, quando conquistou vários títulos, incluindo a Libertadores e o Brasileirão. Curiosamente, em um torneio amistoso em Brasília, ele chegou a treinar Renato Portaluppi em uma partida contra o Flamengo.

