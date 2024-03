Fluminense apresenta nova camisa branca para temporada 2024

O Fluminense apresentou, nesta sexta-feira (22/03), a nova camisa branca para a temporada 2024. Assim, o uniforme conta com listras verde e grená na diagonal e faz uma homenagem à cultura do Rio de Janeiro com um patch especial. Localizado na barra frontal, o desenho possui elementos que representam a areia, o mar e o céu, enfatizando a paixão do carioca pela praia.





Além disso, as tradicionais listras tricolores estão presentes tanto na parte frontal como nas costas da camisa, com as cores verde e grená com efeitos de areia. Nas mangas, também há grafismos que apresentam o efeito.

“Nossa intenção foi valorizar o torcedor tricolor e suas preferências. Rio, calor, sol, praia, futebol. Flu, são partes do cotidiano do carioca que estão representados nessa nova coleção. O Fluminense vive um momento mágico, de grandes conquistas, e temos convicção que a nova camisa está à altura do atual campeão da Libertadores e da Recopa”, afirma Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro, ao site oficial do clube carioca.

Revive faixas diagonais

Vale lembrar que, em 1908, o Fluminense foi pioneiro no design com faixas diagonais entre os clubes do Rio de Janeiro. Com este desenho, o clube conquistou o primeiro tricampeonato de sua história.

A camisa 2 foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Deliberativo do clube carioca em janeiro, assim como a camisa tricolor, que esta prevista para ser lançada em abril.

Nós somos do Rio de Janeiro, cidade de Praia e Carnaval O calor, a paixão pelo futebol e o orgulho de ser Tricolor. Abram-alas para a nova Armadura branca do Flu! Nossa nova camisa conta com listras verde e grená, homenageia à cultura do Rio de Janeiro e enfatiza a paixão… pic.twitter.com/X9W41bG5LZ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 22, 2024





Por fim, a nova camisa branca terá pré-venda exclusiva nas lojas oficiais do Fluminense espalhadas pelo Rio e fora do Estado, no site loja.fluminense.com.br e no e-commerce da Umbro a partir deste sábado (23/03). Nas demais lojas, as vendas terão início na terça-feira (26/03).

