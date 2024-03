Uruguai, com time reserva, fica apenas no empate com País Basco

No primeiro compromisso do time comandado pelo técnico Marcelo Bielsa nesta Data Fifa de março, o Uruguai ficou no empate por 1 a 1 contra o País Basco, neste sábado (23), no estádio Sam Mamés, na Espanha. O tropeço, no entanto, veio com uma equipe formada, em sua maioria, por jogadores reservas.

O atacante Álvaro Djaló, do Braga, abriu o placar no fim do primeiro tempo para os donos da casa, enquanto o meia Mathías Vecino, que joga na Lazio, aproveitou um erro defensivo da seleção basca e empatou logo no início da segunda etapa.

Dessa maneira, o Uruguai seguirá a preparação para a disputa da Copa América. Assim, a equipe está de olho no próximo adversário nesta Data Fifa, desta vez provavelmente com uma equipe formada por titulares. Isto porque os uruguaios encaram a Costa do Marfim, que venceu recentemente a Copa Africana de Nações. As seleções se enfrentam na próxima terça-feira (26), em Lens, na França.

