Daniel Félix volta ao Vasco para assumir o cargo de Coordenador de Performance

O Vasco acertou esta semana a volta de um velho conhecido para ocupar o cargo de Coordenador de Performance. Trata-se de Daniel Félix, que trabalhou no clube entre 2021 e 2023. A informação é do portal ‘ge’.





Dessa forma, o profissional, que estava no Corinthians, retorna ao Cruz-Maltino para a temporada de 2024. No ano passado, Félix aceitou um convite de Vanderlei Luxemburgo para ser preparador físico no Timão.

Essa mudança acontece após a saída de Jomar Ottoni, que havia sido indicado por Alexandre Mattos. No entanto, também deixou o clube depois da conturbada saída do diretor ao longo da última semana.

O novo Coordenador de Performance já começou a trabalhar no CT Moacyr Barbosa. Ele irá ajudar o elenco, que ficará um longo período sem jogos após a eliminação do Campeonato Carioca. O próximo compromisso é apenas na segunda semana de abril, quando enfrenta o Grêmio pela estreia do Brasileirão.

Por fim, além da passagem pelo Corinthians, Daniel Félix também trabalhou em grandes clubes do Brasil como preparador físico. Entre elas, estão Flamengo, Atlético Mineiro e Coritiba.

