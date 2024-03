Recuperado, Samuel Xavier está liberado para estreia do Fluminense na Libertadores

Ao longo desta Data Fita, a lista de lesionados do Fluminense tem diminuído gradativamente. No último final de semana, o Departamento Médico liberou Samuel Xavier, que voltou a treinar com o elenco e está à disposição do técnico Fernando Diniz. Até 3 de abril, data da estreia na Libertadores diante do Alianza Lima, do Peru, o clube espera recuperar todos os atletas e iniciar a caminhada pelo bi com força máxima.

O Tricolor, portanto, terá mais uma semana cheia para se preparar para o duelo, que será longe do Rio de Janeiro. Nesse sentido, no momento, o clube tem apenas dois jogadores com problemas clínicos. O zagueiro Marlon e o atacante Keno, ambos com lesões no joelho. Por outro lado, os que ainda estão na fase de transição ainda dependem do aval do departamento para ficar à disposição para a estreia.

A tendência é que Paulo Henrique Gano, Germán Cano e Douglas Costa sejam liberados ao longo da semana. Entre eles, o camisa 10 é o único que já treina com bola. Os outros dois seguem com o trabalho de recondicionamento físico, ainda sem bola. A informação é do portal ‘ge’.

Vale lembrar que o lateral atuou em apenas um jogo ao longo deste primeiro trimestre da temporada. Foi justamente na decisão da Recopa Sul-Americana diante da LDU, do Equador, no Maracanã.

Por fim, o Fluminense volta a campo apenas no dia 3 de abril para encarar o Alianza Lima, no Peru, às 21h30 (de Brasília), na estreia da Libertadores 2024. Além da equipe peruana, Cerro Porteño (PAR) e Colo-Colo também compõem o Grupo A da fase de grupos da competição continental.

