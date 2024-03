Dorival enaltece Endrick: ‘Busca jogadas que poucos tentariam’

Com o gol de Endrick que definiu a vitória do Brasil contra a Inglaterra, criou-se uma grande expectativa de ver o garoto em campo na terça-feira (26), contra a Espanha. Afinal, no meio deste ano ele irá, definitivamente, para o Real Madrid. Assim, Dorival Júnior, em coletiva de imprensa, foi questionado sobre o atacante de 17 anos. O treinador, que chamou a atenção para o cuidado que é necessário ter com esse jogador, falou o que difere Endrick de outros atletas.





“O que faz o Endrick especial é a capacidade dele de definição, busca jogadas que poucos tentariam. Ele é um jogador agressivo, aguerrido, ataca espaços como ninguém, tem uma capacidade única de definição. É um garoto com quem nós temos que ter cuidado, deixar que ele caminhe de maneira natural, não jogarmos uma expectativa excessiva nas costas de um menino”, disse Dorival.

“Ele está começando a carreira e precisa ter no equilíbrio talvez o ponto chave para uma carreira maravilhosa que, com certeza, vai acontecer desde que ele não perca esse “timing” inicial, ele complete esse processo de formação que vai ser fundamental daqui para frente. Eu espero que o esse próximo passo dele seja importantíssimo e que tenham cuidados por ele ser um jogador tão especial como é”, completou.

Endrick pode seguir no banco de reservas

Mesmo com o gol na vitória contra a Inglaterra, Endrick pode começar a partida desta terça-feira no banco de reservas. Sobre a escalação para o amistoso, Dorival não deu pistas e garantiu que definirá o time titular apenas horas antes da partida. Aliás, o mesmo aconteceu em Londres, no primeiro jogo.

“Nós temos que ter esse cuidado, buscarmos a opção correta. Afinal, a manutenção de uma equipe dois dias e meio depois de uma grande partida, ainda não toda recuperada, enfrentando uma seleção de altíssimo nível que tem na posse de bola seu ponto principal. Ou também buscarmos jogadores que também possam ter espaço nesse momento. Eu não avalio jogador por uma só partida, por isso que eu tenho que pensar muito naquilo que nós iremos fazer amanhã, ter tranquilidade e, até meio-dia, com certeza eles saberão quem irá a campo”, detalhou.

