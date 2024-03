Inglaterra perde mais três jogadores para amistoso contra a Bélgica

A Inglaterra terá mais problemas para montar a equipe para o amistoso desta terça-feira, diante da Bélgica. Após a derrota para o Brasil por 1 a 0, o técnico Gareth Southgate foi obrigado a cortar três jogadores por lesão, dois deles titulares no último sábado. Dessa maneira, chega a sete o número de atletas que apresentaram algum problema físico durante a preparação.

Para o duelo diante dos belgas, Southgate perdeu Harry Maguire e Kyle Walker, que começaram o jogo contra o Brasil em Wembley. Além da dupla, o goleiro reserva Sam Johnstone não estará disponível para o amistoso desta terça.

Maguire deixou a partida no segundo tempo e, após realização de exame de imagem, foi confirmada lesão. Já Walker também se machucou, deixando o duelo aos 19 minutos do primeiro tempo. Assim, eles voltarão a Manchester United e Manchester City, respectivamente, para iniciar o tratamento. Enquanto Johnstone retorna ao Crystal Palace.

Dessa maneira, Southgate convocou dois jogadores que estavam com seleção inglesa sub-21: o goleiro James Trafford, do Burnley, e o volante Rico Lewis, do Manchester City.

Inglaterra perde outros jogadores para Data Fifa

Além do trio, a Inglaterra perdeu ainda Bukayo Saka antes do jogo contra o Brasil. O jovem jogador foi liberado pela comissão técnica para voltar ao Arsenal. Também não enfrentaram a equipe de Dorival Junior o meia Jordan Henderson e os atacantes Cole Palmer e Harry Kane. O Furacão, contudo, tem poucas chances de enfrentar a Bélgica.

Inglaterra e Bélgica se enfrentam nesta terça-feira, às 16h45 (de Brasília), em Wembley. Os britânicos vêm de derrota por 1 a 0 para o Brasil, no mesmo estádio. Já os belgas ficaram no 0 a 0 com a Irlanda, em Dublin.

