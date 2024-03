Dí María e familiares recebem ameaça de morte em Rosário

Di María, craque argentino, passou por um susto na noite da última segunda-feira (25). Sua família foi alvo de ameaças de morte de narcotraficantes, na cidade de Rosário, na Argentina, sua terra natal. A informação é do portal argentino “Infobae”.

O grupo de criminosos chegou ao condomínio onde os familiares do jogador residem e lançou um pacote preto com intimidações verbais. O responsável pela segurança do local, em seu depoimento, contou que escutou quatro explosões antes do veículo ir embora em alta velocidade.

“Diga a seu filho Ángel (Di María) que não volte a Rosário porque senão estragaremos tudo matando um familiar. Nem (Maximiliano) Pullaro (governador provincial) vai te salvar. Nós não jogamos fora pedaços de papel. Jogamos chumbo e gente morta”, era a ameaça que constava no pacote.

Há teorias de que tal intimidação dos bandidos envolve um contexto político. Afinal, Maximiliano Pullaro tenta a reeleição ao cargo. Assim, o grupo de criminosos entende que o retorno de Di María facilitaria o processo, situação que eles não desejam que ocorra. O astro argentino também vem sendo alvo destes marginais, pois fez uma publicação na qual pede a paz na região.

Nos últimos anos, um dos principais problemas na cidade de Rosário é a expansão do tráfico de drogas, assim como a guerra por disputa territorial e a interferência dos narcotraficantes, neste cenário. O crescimento da violência na localidade exigiu a convocação do reforço por parte do exército argentino. As autoridades policiais locais não conseguiram conter a criminalidade.

Di María sonha em retornar ao Rosário Central

Em diversas oportunidades, Di María indicou seu desejo em retornar ao Rosario Central, clube que o revelou para o futebol. Sua volta seria após o encerramento do seu contrato com o Benfica, em junho de 2024. O astro está em Los Angeles, pois integra a lista de convocados da seleção da Argentina para amistosos durante esta data Fifa. Ele foi titular na vitória por 3 a 0 sobre El Salvador e deve seguir entre os 11 iniciais no embate com Costa Rica, nesta terça (26).

