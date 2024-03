Rodrygo reclama da arbitragem e elogia Endrick e bons resultados do Brasil

Rodrygo foi um dos destaques do Brasil. No primeiro tempo, foi um dos que se salvaram e ainda fez um gol de puro oportunismo e categoria. Na etapa final, manteve a sua influência. O atacante do Real Madrid disse que esperava um jogo difícil. Mas lamentou que a arbitragem tenha prejudicado a Seleção com pênaltis inexistentes.

“Sobre arbitragem não vou ficar falando, mas os dois pênaltis foram duvidosos. Contudo, estou feliz com nosso empenho após estar perdendo por 2 a 0 e arrancar o empate”.

Ele considera que o time não foi tão bem quanto no jogo contra a Inglaterra. E revelou o motivo.

“Contra a Espanha, foi mais difícil encaixar a marcação. Diante dos ingleses, a gente conseguia, mas contra os espanhóis só pressionamos com sucesso na hora do meu gol. O time deles tem volantes de qualidade”.

Rodrygo comenta sobre Endrick

O atacante também comentou sobre o seu futuro parceiro no Real Madrid, Endrick. Rodrygo disse que o jogo foi bom para ele se aclimatar ao novo clube.

“Muito bem. Entrou e fez gol, o primeiro dele no Bernabéu. Dá confiança para ele no futuro. Afinal, já está se sentindo em casa. Estou feliz com ele”.

Ansioso em voltar

Por fim, Rodrygo comentou que este primeiro contato com Dorival Junior foi o melhor possível: bom trabalho e bons resultados.

“Muito bom esse primeiro período com o Dorival. Estou feliz e empolgado com o trabalho e ainda mais quando os resultados vêm. No primeiro vencemos, neste aqui um empate importante. Saio feliz e ansioso para voltar à seleção”.

