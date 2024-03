Andreas Pereira analisa empate do Brasil com a Espanha e elogia atuação

O meio-campista Andreas Pereira analisou o empate da Seleção Brasileira com a Espanha. Nesta terça-feira, o ex-jogador do Flamengo reconheceu a atuação ruim na etapa inicial, mas elogiou a postura diferente no segundo tempo.

A gente não conseguiu encaixar bem nossa pressão. Mas acertamos o segundo tempo e conseguimos jogar melhor”, analisou o jogador, que vive grande fase no Fulham, ao Jogada10.

Andreas Pereira começou no banco nas partidas contra Inglaterra e Espanha, mas em ambas saiu do banco de reservas e ajudou. O meia teve atuação destacada e mostrou que pode fazer parte do grupo do técnico Dorival Jr.

Nascido na Bélgica, o jogador é filho de brasileiros e escolheu defender a nação dos seus pais. Esta foi a segunda convocação do atleta, que recebeu oportunidade pela primeira vez em 2018, com Tite.

Agora a Seleção Brasileira volta as atenções para a Copa América, que acontecerá entre junho e julho nos Estados Unidos. O Brasil está no Grupo D, ao lado de Colômbia, Costa Rica e Paraguai, mas antes do torneio fará amistosos contra México e Estados Unidos.

