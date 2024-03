Mayk perde perdão após expulsão pelo Grêmio: ‘Excesso de vontade’

O Grêmio levou um susto ainda no primeiro tempo do jogo de volta da semifinal contra o Caxias, na Arena. Isso porque o lateral-esquerdo Mayk recebeu o cartão vermelho após acertar o rosto do adversário. Apesar da expulsão, a equipe não se abalou, conseguiu um triunfo por 3 a 2 e a classificação para a final do Gauchão. Em seguida, o jogador recém-contratado pelo Imortal pediu desculpas pelo episódio, em nota divulgada através de sua assessoria, nesta quarta-feira (27).

“Cheguei recentemente ao Grêmio com uma enorme vontade de mostrar a todo mundo minha garra, dedicação e empenho, que são marcas registradas do time. Infelizmente, meu excesso de vontade poderia ter comprometido o trabalho do grupo. Peço minhas sinceras desculpas à comissão técnica, diretoria, companheiros e torcida”, lamentou Mayk.

O lateral-esquerdo admitiu o erro e entende que é um aprendizado. Apesar disso, a expulsão provocou uma punição financeira ao jogador confirmada pelo técnico Renato Gaúcho.

“Ele (Mayk) foi multado em R$ 20 mil. Ele tem nos ajudado, mas colocou em risco uma classificação para uma final. O Grêmio é muito grande para um jogador cometer um erro tão infantil naquele momento do jogo”, expôs o comandante.

No momento em que recebeu o cartão vermelho, o Grêmio vencia por 3 a 0. Exatamente aos 48 minutos da primeira etapa, Mayk tentou afastar uma bola no meio de campo após cobrança de lateral. No entanto, acertou o rosto de Álvaro, do Caxias. A expulsão, aliás, causou o descontentamento de Renato Gaúcho.

Dúvida na lateral esquerda do Grêmio para a decisão do Estadual

Como não poderá contar com Mayk no primeiro jogo da final do Estadual, diante do Juventude, o substituto na lateral esquerda é uma incógnita. Afinal, Reinaldo, que seria o titular da posição, recupera-se de duas lesões ligamentares no joelho direito ainda no início de março.

Além disso, outro jogador que pode atuar na posição, Cuiabano jogou apenas uma vez, nesta temporada. No início de fevereiro, ele sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda e ainda está em tratamento do problema. Assim, a tendência é de que o jovem Wesley seja o titular da posição pela segunda vez na temporada.

Inclusive, foi o atleta de 20 anos que substituiu Mayk contra o Caxias, após o cartão vermelho. A partida de ida da decisão do Gauchão, entre Grêmio e Juventude, será no próximo sábado (30), no Alfredo Jaconi, às 16h30.

