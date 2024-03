Flamengo divulga inscritos para Libertadores com Gabigol na lista; veja os 50 nomes

O Flamengo divulgou nesta quarta-feira a lista com os 50 jogadores inscritos para a fase de grupos da Libertadores 2024. E o atacante Gabigol, suspenso por tentativa de fraudar exame antidoping, afinal, está entre os relacionados.

O Rubro-Negro acredita que conseguirá um efeito suspensivo para o atleta, o que o deixaria em condições de jogo. A defesa do camisa 10, além de tentar a liberação provisória, pedirá também a absolvição do jogador. Neste caso, contudo, o trâmite é mais demorado e poderá levar meses.

Por enquanto, Gabigol sequer pode treinar com os companheiros no Ninho do Urubu. Pelas leis, um jogador suspenso neste tipo de caso não pode utilizar as dependências do clube. Dessa forma, o atacante precisa treinar por conta própria.

Além do ídolo rubro-negro, o técnico Tite terá à disposição vários nomes que conquistaram a Libertadores Sub-20, neste mês, no Uruguai. Destaques da competição, como Lucas Furtado, Iago, Carbone, Rayan Lucas, Lorran, Shola, Wallace Yan e Weliton estão entre os listados.

O Flamengo estreia na Libertadores 2024 na próxima terça-feira, contra o Millonarios (COL), fora de casa. Caso avance às oitavas de final, o clube poderá fazer alterações na lista de inscritos.

