Recorde de público na Neo Química Arena em 2024 é do Santos

A torcida do Santos deu um espetáculo na Neo Química Arena durante a vitória do Peixe por 3 a 1 sobre o Bragantino, que garantiu o clube da Vila Belmiro na final do Campeonato Paulista. Além disso, os santistas estabeleceram um novo recorde de público no estádio do Corinthians nesta temporada.

No total, 44.804 pessoas compareceram a Itaquera na noite desta quarta-feira (27). Anteriormente, o maior público do Corinthians em 2024 ocorrera em 2 de março, durante a vitória sobre o Santo André por 3 a 2, ainda na fase de grupos do Paulistão.

A renda bruta, que levou a diretoria santista a optar por mandar a semifinal longe da Vila Belmiro, ultrapassou os R$ 3 milhões. No entanto, o valor líquido terá que ser compartilhado com o Bragantino, já que o confronto eliminatório foi em partida única.

Santos celebra recorde

A significativa presença dos torcedores do Santos em Itaquera foi motivo de celebração nos bastidores. Isso porque o Santos está atualmente na Série B do Brasileirão, passando por um período de reconstrução, e mesmo assim tem contado com o apoio maciço de sua torcida dentro e fora de campo.

Na única outra ocasião em que jogou na capital paulista neste ano, o Peixe atraiu 50.132 pessoas ao Morumbi. Naquela ocasião, os santistas estabeleceram um novo recorde de público para o estádio, um feito que posteriormente foi igualado pelos torcedores do São Paulo.

