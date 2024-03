Apresentado, Romero homenageia Garrincha com camisa 70

O Botafogo apresentou, nesta quinta-feira (28), no Estádio Nilton Santos, mais um reforço para 2024. O meia Óscar Romero mal chegou e já causou impacto. Afinal, homenageou Garrincha, maior ídolo da história do clube, e “mandou um recado” para Eduardo, titular na trinca de meio de campo.

Primeiro, a fera guarani recebeu a camisa 70, número que causou espanto aos jornalistas presentes…

“Eu sempre usei a 10. Como aqui já tem dono (Savarino), combinei o número com a 7 do Garrincha. Por isso, a 70. É uma homenagem a ele. Darei o meu máximo a todos que tornaram possível eu estar aqui”, disse o paraguaio.

No Botafogo, Romero disputará a vaga com Eduardo, titular absoluto e sem um reserva à altura desde o ano passado. Com personalidade forte, o camisa 70 já deixou o companheiro de sobreaviso.

“Meu último jogo foi em janeiro, na Turquia. Mas não me acomodo. Trabalhei, em seguida, com um personal no Paraguai. Sempre busco estar bem fisicamente. Não vim para ser reserva. Tenho experiência para ganhar esta posição. Aliás, todo jogador que chega deve brigar por sua vaga no time titular. Não sou a exceção”, avisou Romero.

Além de Romero, o Botafogo trouxe, para esta temporada, os seguintes jogadores: John, Raul, Suárez, Halter, Barboza, Pablo, Gregore, Urso, Jeffinho, Luiz Henrique. Allan e Igor Jesus, por sua vez, chegam somente na segunda metade do ano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Apresentado, Romero homenageia Garrincha e ʽmanda recadoʼ a Eduardo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.