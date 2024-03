Romero se consolida como ‘9’ e vira artilheiro do Corinthians em 2024

Romero teve uma volta frustrante ao Brasil após o amistoso entre Paraguai e Rússia ser cancelado, por conta de um atentado que vitimou mais de 100 pessoas. Contudo, seu retorno terminou de maneira positiva. Afinal, ele marcou dois gols na vitória do Corinthians sobre o Londrina por 3 a 0, nesta quarta-feira (27), em amistoso realizado em Cascavel, no Paraná.

Com os gols, ele assumiu a artilharia do Timão na temporada e está próximo de se tornar o maior goleador estrangeiro da história alvinegra. Romero chegou a sete bolas nas redes e ultrapassou Yuri Alberto, mostrando que ainda tem eficiência e capacidade para ser o homem-gol do Corinthians em 2024.

Além disso, Romero chegou aos 53 com a camisa alvinegra. Ele está a apenas um de Paolo Guerrero, que é o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians. Apesar de vestir a camisa de número 11, o paraguaio vem atuando mais como um ”9”, o que vem agradando o técnico António Oliveira.

Romero não se preocupa com concorrência

Além dos dois gols marcados contra o Londrina, ele marcou mais duas vezes contra o Cianorte, pela Copa do Brasil, sempre atuando mais centralizado. Apesar da concorrência de Pedro Raul e Yuri Alberto, Romero está à disposição para ajudar da melhor maneira possível.

“Fico feliz de jogar. Ele pediu para jogar de 9 hoje, estou à disposição onde ele achar melhor eu jogar. Estou começando a conhecer mais essa posição de centroavante, não joguei muitas vezes, mas agora é me adaptar ao sistema do treinador”, disse o atacante, após o amistoso contra o Londrina.

