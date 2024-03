O Flamengo contratação a psicóloga Carol Muniz para integrar a comissão técnica de Filipe Luís no sub-17. A profissional estava livre no mercado após ser desligada do Vasco em 2023. Carol retorna ao Rubro-Negro, clube em que trabalhou de junho de 2022 até julho do ano passado.

Em suas redes sociais, Carol Muniz celebrou o seu retorno ao Flamengo.

“Obrigada Flamengo por me receber tão bem, mais uma vez”, publicou a psicóloga.

Torcedores do Flamengo celebraram a contratação de Carol Muniz, afinal, os mesmos cobram, nos últimos anos, um profissional da área no elenco profissional. De certa maneira, a contratação da psicóloga para a categoria de base pode ser um indicativo de que, em breve, o time principal também conte com esse suporte.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Flamengo contrata psicóloga para comissão técnica de Filipe Luís apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.