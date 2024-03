O atacante Rossi está de saída do Vasco. O Jogada10 apurou que o jogador de 30 anos está fechando com o Santos. Ele tem contrato até o fim de 2024 com o Cruz-Maltino, mas já tem conversas adiantadas para defender o Peixe, que disputa a Série B nesta temporada, além de estar na final do Campeonato Paulista.

A negociação passou prioritariamente nas mãos do técnico Fábio Carille. Isso porque o comandante do Santos ligou para o jogador do Vasco para sinalizar interesse em sua contratação – em definitivo, por sinal. Ele chega na janela de 1º de abril, em que times das Séries A e B podem contratar jogadores que atuaram por estaduais em 2024.

LEIA MAIS: Yan Couto fala ao J10: saiba como lateral fortalece raciocínio de Dorival na Seleção

Rossi atuou em nove partidas nesta temporada, mas apenas três como titular. Não marcou gol e contribuiu com uma assistência, contra o Marcílio Dias, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Na temporada passada, porém, teve melhor fase. Foram os mesmos nove jogos, sendo quatro como titular. Ele ajudou o Vasco a evitar mais um rebaixamento, contribuindo com um gol e quatro assistências.

Além deles, o Santos também teria encaminhado a contratação de outros dois jogadores. Matheus Bidu, lateral-esquerdo de 24 anos do Corinthians, e Patrick, meia de 31 anos do Atlético-MG. Ambos, no entanto, chegariam por empréstimo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Santos perto de acertar com Rossi, do Vasco apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.