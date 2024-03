Presidente do Botafogo elogia Fábio Matias e confirma chegada de novo técnico: ‘Brevemente’

O Botafogo vem dando respaldo e confiança ao trabalho de Fábio Matias. No entanto, os dirigentes alvinegros seguem interessados na contratação de um técnico para 2024. Assim, Durcesio Mello, presidente do clube, rasgou elogios ao treinador interino e afirmou que um novo comandante está próximo de chegar.

Presidente fala sobre busca por um técnico no Botafogo

“A gente deve estrear na Libertadores com Fábio Matias, que é uma pessoa maravilhosa, muito preparada, conhece muito de futebol. Aliás, conversei com ele no voo de Bragança Paulista para cá, fiquei muito impressionado. Se ele continuar, não seria nada ruim para o Botafogo. Estamos vendo o time começar a deslanchar. Mas o técnico vai ser anunciado brevemente. Podem esperar”, disse Durcesio Mello ao “ge”.

“Brevemente vamos anunciar esse técnico. A negociação é complicada, passa por oferecer um projeto, porque nenhum técnico europeu virá sem ter um projeto de longo prazo e sem saber onde está pisando. Afinal, não é só a questão financeira. A cereja do bolo para eles é o projeto, que é o que todo clube quer. Isso demanda tempo. No entanto, brevemente vamos anunciar esse técnico”, afirmou Durcesio Mello.

Aliás, Fábio Matias chegou ao comando do Botafogo no fim de fevereiro, logo depois da demissão de Tiago Nunes. Sob comando do técnico interino, os jogadores alvinegros conquistaram sete vitórias, um empate e nenhuma rodada. O Glorioso, dessa forma, vive um bom momento na temporada e chega motivado para fase de grupos da Libertadores.

