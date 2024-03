Médico do Flamengo analisa situação de Gabigol e comenta volta de Gerson

“Aqui no Brasil, nós temos que elogiar, porque o futebol é o esporte mais testado. Óbvio que nenhum jogador gosta de ser testado, tem uns com medo de agulha para fazer o exame de sangue. Temos que entender a peculiaridade de cada um. Mas é óbvio que somos a favor do antidoping. É uma política de proteção ao atleta e de isonomia esportiva. É importante. O Flamengo vem disputando todas as competições, então é o time que mais fez antidoping. As palavras se perdem, os atos ficam. A gente tem experiência há muito tempo e nunca teve intercorrência. Eu não posso falar que é confortável, nem tudo no teu emprego é confortável, claro”, concluiu.

Volta de Gerson

Além de comentar sobre Gabigol, Marcio Tannure falou também sobre a recuperação de Gerson. O volante passou por cirurgia renal, mas já está treinando em campo novamente. Ainda em atividades reduzidas, o camisa 8 deverá voltar aos gramados em um mês.

“É uma volta gradual. Eu só posso ter a tranquilidade quando ele estiver jogando, afinal intercorrências podem acontecer. Futebol é dia a dia. Dentro do esperado, ele está indo bem. Mas ainda tem um caminho a ser percorrido. Vamos ver dia a dia. O que eu posso dizer é que a gente está satisfeito com a evolução dele. Daqui a uma semana, dez dias, a gente consegue dizer melhor como ele está”, disse.

