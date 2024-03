Presidente do Botafogo diz que novo técnico chegará em breve

Presidente do Botafogo, Durcesio Mello afirmou que o Alvinegro terá um novo treinador em breve. Apesar de não estar diretamente ligado ao processo da SAF, o dirigente garantiu que John Textor está em fase final de negociações.

“Brevemente vamos anunciar esse técnico. A negociação é complicada porque passa por apresentar um projeto. Nenhum técnico europeu virá para o Brasil sem um projeto de longo prazo, sem saber onde está pisando. Não é só a questão financeira, tem o projeto. Queremos algo de longo prazo, vide o Palmeiras. Isso demanda tempo. Ainda por cima o Mazzuco saiu, e tem um atraso maior por causa disso. Brevemente anunciaremos. Devemos estrear com o Fábio, é um pessoa maravilhosa e muito preparada. Sentei com ele no voo de Bragança para cá, conversamos e fiquei muito bem impressionado. Não seria ruim se ele ficasse. O time está começando a deslanchar. Vamos anunciar o técnico, esperam”, disse o presidente alvinegro ao “ge”.

Durcesio disse que tem boa relação com John Textor. Ele frisou que sabe os nomes que estão na negociação, mas não revelou.

“Eu tenho relacionamento muito bom com o Textor, tenho carinho muito bom por ele e sei que ele também tem por mim. Agora a negociação eu sei os dois nomes que estão em pauta, mas eu até pedi para não participar porque eu tenho medo de falar. Eu sou muito aberto e falo tudo (risos). Como deu problema no passado, ele está mantendo um sigilo enorme nisso aí, por isso que nem posso citar nada”, concluiu.

