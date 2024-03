Veja como ficou a lista de inscritos do São Paulo na Libertadores

O São Paulo divulgou nesta quinta-feira (28) a lista de seus jogadores inscritos para Copa Libertadores da América. Ao todo, serão 50 atletas, sendo 14 deles oriundos das categorias de base. Esta lista conta ainda com a numeração fixa, a ser utilizada ao longo de toda a competição.

Em princípio, apenas dois jogadores mudaram a sua numeração fixa usual para esta Libertadores. O zagueiro venezuelano Ferraresi deixou a camisa 3 e passará a usar o número 32. Por outro lado, o meia argentino Galoppo, que era o número 14, vestirá a camisa de número a 8, que ficou sem dono após a saída de Luan para o Vitória.

Entre os nomes da base, estão inscritos Leandro, Paulo Sérgio, Ryan Francisco, Matheus Alves, Igor Felisberto, Felipe Preis, Guilherme Reis, Osório, Cauã Lucca, João Pedro, Lucas Loss, Lucas Ferreira, Faisal e João Gabriel. A estreia do São Paulo na Libertadores é no dia 4, contra o Talleres, na Argentina. O time está no Grupo B, ao lado de Cobresal, do Chile, e Barcelona de Guayaquil, do Equador.

Veja a relação de inscritos do São Paulo

2 – Igor Vinícius

4 – Diego Costa

5 – Arboleda

6 – Welington

7 – Lucas Moura

8 – Galoppo

9 – Calleri

10 – Luciano

11 – Rodrigo Nestor

12 – Leandro

13 – Rafinha

14 – Paulo Sérgio

15 – Michel Araujo

16 – Luiz Gustavo

17 – André Silva

18 – Rodriguinho

19 – Ryan Francisco

20 – Matheus Alves

21 – Bobadilla

22 – Igor Felisberto

23 – Rafael

24 – Felipe Preis

25 – Alisson

26 – Guilherme Reis

27 – Wellington Rato

28 – Alan Franco

29 – Pablo Maia

30 – Moreira

31 – Juan

32 – Ferraresi

33 – Erick

34 – Osório

35 – Sabino

36 – Patryck

37 – Henrique

38 – Cauã Lucca

39 – William

40 – João Pedro

41 – Iba Ly

42 – Lucas Loss

43 – Nikão

44 – Matheus Belém

45 – Lucas Ferreira

46 – Negrucci

47 – Ferreira

48 – Faisal

49 – João Gabriel

50 – Young

55 – James Rodríguez

93 – Jandrei

