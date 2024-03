Veja como ficará a ponta direita do Vasco caso Rossi saia

Perto de sair do Vasco, o ponta Rossi poderia deixar uma lacuna na equipe de Ramón Díaz. O jogador de 30 anos tem negociações avançadas com o Santos e deve sair. Caso, então, Rossi venha a deixar São Januário, como ficaria o lado direito de ataque do Cruz-Maltino?

Atualmente, Ramón Díaz conta apenas com o próprio jogador e Adson para a posição efetiva de ponta-direita. Com a provável saída de Rossi, porém, só sobraria o camisa 28, que chegou há pouco e ainda não ostenta tanto prestígio.

Orellano e Gabriel Pec, jogadores que ocupavam a posição, deixaram o clube – ambos para a MLS. O primeiro saiu por empréstimo rumo ao Cincinatti, onde já atuou em seis partidas. Já o cria da Colina foi vendido ao LA Galaxy. Por lá, já fez quatro aparições.

Ao contrário do ex-camisa 11, o argentino chegou a atuar em 2024, contribuindo com bons números, aliás. Em apenas duas partidas, ele marcou um gol e deu duas assistências. Como pediu para ser negociado, ele não fez parte da pré-temporada do time ‘principal’, ficando no Rio de Janeiro para as duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

Apesar de não serem de origem em tal posição, outros três atletas podem exercer a função. São eles: David, Erick Marcus e Serginho. Todos em algum momento atuaram nesta faixa de campo, apesar de surgirem majoritariamente no lado esquerdo.

De origem

Rossi – 9 jogos (3 como titular) – 0 gol e 1 assistência

Orellano* – 2 jogos (2 como titular) – 1 gol e 2 assistências

Adson – 10 jogos (5 como titular) – 2 gols e 0 assistência

*Já deixou o clube

Podem atuar

David – 13 jogos (7 como titular) – 3 gols e 1 assistência

Erick Marcus – 3 jogos (1 como titular) – 0 gol e 0 assistência

Serginho – 3 jogos (2 como titular) – 0 gol e 0 assistência

