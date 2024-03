Irmã de Cristiano Ronaldo não quer vê-lo jogando no Brasil

Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, que é cantora e mora no Brasil, afirmou que não deseja ver seu um irmão um dia atuando no país. Ela tal declaração em seu Instagram em uma tentativa de interagir com quem a acompanha no Instagram. A artista portuguesa postou um stories com a ferramenta caixinha de perguntas.

Um seguidor questionou qual era o ponto de vista dela a respeito de uma futura possível transferência de Cristiano para o Brasil. Assim, Katia foi contundente ao declarar que é uma decisão de seu irmão. No entanto, essa opção não é uma de suas preferências.

“Eu não tenho que gostar de nada. A vida é dele e só ele sabe, mas, dando opinião, não, não gostaria. Onde ele está, está bom demais. Vejo ele bem feliz lá, e no fim de tudo é o que importa”, esclareceu a cantora.

Katia reside em terras tupiniquins há seis anos, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Aliás, ela é casada com um brasileiro. Aliás, recentemente a cantora foi à Arena para acompanhar o duelo do Grêmio contra o Caxias, pelo segundo jogo da semifinal do Gaúchão, na última terça-feira (26).

A irmã do Robozão já gravou canções com alguns artistas brasileiros e expôs que tanto ela como o astro português compartilham o gosto por conhecidos músicos brasileiros. Principalmente, Ivete Sangalo. Mas ela citou outros como Marília Mendonça, Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, além de Roberto Carlos.

Passagem de sucesso de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr

Já seu irmão, atualmente, defende o Al Nassr, da Arábia Saudita, em um movimento inaugural que contribuiu para a chegada de outros companheiros a liga do país. Ele defende a equipe do Oriente Médio desde o fim de 2022, após rescindir seu contrato com o Manchester United, onde teve duas passagens e é ídolo.

Até o momento, ele já atuou em 58 jogos e marcou 50 gols. Na atual temporada, ele é o goleador máximo da liga nacional, com 23 tentos em 22 partidas. Além disso, conquistou a Copa Árabe dos Campeões, torneio pelo qual também foi o artilheiro com seis gols em seis compromissos.

