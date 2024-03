Calegari treina com o grupo e se aproxima de volta no Fluminense

O Fluminense realizou mais um dia de treinamentos no CT Carlos Castilho nesta sexta-feira (29), visando sua estreia na Libertadores. O Tricolor entra em campo na próxima quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), diante do Alianza Lima, no Peru. Diniz poderá, então, contar com um reforço importante em breve, visto que Calegari trabalhou com bola normalmente e avança às etapas de sua recuperação.

Vale lembrar que a lesão aconteceu no dia 2 de setembro, durante partida contra o Houston Dynamo, pela MLS. Desde que voltou dos Estados Unidos, o jogador tem cumprido à risca o esquema montado pelo Departamento Médico visando sua recuperação. Sendo assim, no momento, o trabalho com o elenco tem crescido a cada dia e a expectativa é de que ele esteja 100% disponível até o início de maio.

Lesão dificultou permanência nos Estados Unidos

Na época da lesão, o jogador teve que passar por uma intervenção cirúrgica. Ela dificultou ainda mais a possível compra da equipe norte-americana, que também sofreu com o “transfer ban”, na época, e não conseguiu realizar a transação.

Em fevereiro de 2023, a equipe norte-americana pegou 300 mil euros pelo empréstimo (cerca de R$ 1,6 milhão). A opção de compra é de 2 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões). O Fluminense é detentor de 90% dos direitos econômicos de Calegari, cujo contrato com o clube das Laranjeiras vai até dezembro de 2025.

Com a camisa tricolor, o jogador, que tanto pode atuar na lateral-direita, como no meio de campo, soma 84 jogos disputados, um gol, duas assistências e dois títulos conquistados. No início de 2023, o atleta se envolveu em uma polêmica ao cobrar um pênalti contra o Botafogo ainda na Taça Guanabara e desperdiçar a cobrança.

Olho na agenda

O Fluminense volta a campo apenas no dia 3 de abril. O time mede forças com o Alianza Lima, no Peru, às 21h30 (de Brasília), na estreia da Libertadores 2024. Além da equipe peruana, Cerro Porteño (PAR) e Colo-Colo também compõem o Grupo A da fase de grupos da competição continental.

