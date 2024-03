Conmebol define uniforme do Flamengo para estreia da Libertadores

A Conmebol definiu, na manhã desta sexta-feira (29/03), os uniformes de Millonarios e Flamengo para estreia da Libertadores. Afinal, os times se enfrentam na próxima quarta-feira (03/04), às 19h (Horário de Brasília), no Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá, pela primeira rodada da fase de grupos da competição.

Uniforme do Flamengo para estreia da Libertadores

O Flamengo, dessa forma, entrará em campo com uniforme rubro-negro e calção preto. O goleiro Rossi, por outro lado, usará blusa azul e short branco em Bogotá. O Millonarios, por ser mandante do jogo, também jogará com suas vestes tradicionais na estreia na Colômbia.

O Flamengo entra em campo neste sábado (30/03), diante do Nova Iguaçu, às 17h (Horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Em seguida, os jogadores rubro-negros embarcam para Bogotá. Na Colômbia, os comandados de Tite vão ter que suportar uma altitude alta logo na estreia da Libertadores.

O Flamengo vem montando um elenco qualificado para 2024 e chega forte para disputa da Libertadores. No entanto, Tite deve contar com pelo menos três desfalques na estreia da competição. Afinal, Wesley, Gerson estão com problemas físicos e Gabigol está suspenso por tentativa de fraude no exame antidoping.

